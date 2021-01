Giorno Memoria: fondamentale intervenire contro persecuzioni (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Il Giorno della Memoria è fondamentale non solo per ricordare ma anche per costruire il futuro. contro il popolo ebraico vediamo ancora moltissima intolleranza, violenza e discriminazione”. Lo ha affermato a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a conclusione della cerimonia commemorativa del Giorno della Memoria al monumento nazionale della Risiera di San Sabba, unico campo di sterminio nazista con forno crematorio in Italia. “Non dobbiamo sottovalutare quanto continui ad accadere in Israele dove le persone hanno paura di portare i figli a scuola o di andare a fare la spesa oppure in Francia dove le chiese vengono incendiate. Quanti sono – si è chiesto Fedriga – i cristiani ancora perseguitati in tutto il mondo?”. “Siamo diventati una ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Ildellanon solo per ricordare ma anche per costruire il futuro.il popolo ebraico vediamo ancora moltissima intolleranza, violenza e discriminazione”. Lo ha affermato a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a conclusione della cerimonia commemorativa deldellaal monumento nazionale della Risiera di San Sabba, unico campo di sterminio nazista con forno crematorio in Italia. “Non dobbiamo sottovalutare quanto continui ad accadere in Israele dove le persone hanno paura di portare i figli a scuola o di andare a fare la spesa oppure in Francia dove le chiese vengono incendiate. Quanti sono – si è chiesto Fedriga – i cristiani ancora perseguitati in tutto il mondo?”. “Siamo diventati una ...

