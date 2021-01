F1, Sebastian Vettel si presenta con un nuovo look al primo giorno in Aston Martin (VIDEO) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Formula 1 sta scaldando i motori in vista dell’inizio del Mondiale 2021, con team e piloti che hanno iniziato a provare le nuove monoposto. Quest’oggi l’ex pilota Ferrari Sebastian Vettel ha vissuto il suo primo giorno alla guida dell’Aston Martin, ma a far notizia è soprattutto il nuovo look esibito dal quattro volte campione del mondo: capelli molto corti che evidenziano la stempiatura sulla fronte. Un nuovo inizio per Vettel, in tutti i sensi… Things you love to seat. ? #WelcomeSeb#IAMF1 pic.twitter.com/vWfBMlYZwW — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) January 27, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Formula 1 sta scaldando i motori in vista dell’inizio del Mondiale 2021, con team e piloti che hanno iniziato a provare le nuove monoposto. Quest’oggi l’ex pilota Ferrariha vissuto il suoalla guida dell’, ma a far notizia è soprattutto ilesibito dal quattro volte campione del mondo: capelli molto corti che evidenziano la stempiatura sulla fronte. Uninizio per, in tutti i sensi… Things you love to seat. ? #WelcomeSeb#IAMF1 pic.twitter.com/vWfBMlYZwW —Cognizant F1 Team (@F1) January 27, 2021 SportFace.

