Chi l'ha visto?, stasera in tv, tutte le anticipazioni: l'arresto di 1727WrldStar

anticipazioni Chi l'ha visto? puntata del 27 gennaio 2021. Torna stasera in tv l'appuntamento con il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3. L'appuntamento è per oggi, mercoledì 27 gennaio 2021, in prima serata.

anticipazioni Chi l'ha visto? puntata 27 gennaio 2021: cosa vedremo stasera in tv su Rai 3

Scopriamo allora qualche anticipazioni sulla puntata di stasera. "Chi l'ha visto?", in onda stasera, mercoledì 27 gennaio 2021, alle 21.20, su Rai3, torna a parlare dei coniugi di Bolzano. Benno, il figlio della coppia, è indagato insieme all'amica con la quale ha passato la notte. E poi si tornerà a parlare dell'influencer che aveva fatto finta di ...

