Can Yaman e Diletta Leotta fanno sul serio: paparazzati di nuovo insieme (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta sono stati paparazzati di nuovo insieme a cena in un hotel di Roma. I due sembrerebbero fare sul serio, tanto che alcuni amici della coppia hanno parlato addirittura di una loro prossima convivenza. Nuovi scatti di Can Yaman e Diletta Leotta insieme A distanza di tre settimane dalla prima paparazzata, Can Yaman e Diletta Leotta sono stati di nuovo beccati a cena in un hotel di Roma. Gli scatti risalibbero alla settimana scorsa. Come già rivelato in una recente news (clicca qui per i dettagli), i due si sarebbero conosciuti sui social e in questo ultimo periodo avrebbero avuto modo di incontrarsi ed ...

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Can Yaman nel ruolo di Sandokan, il commento di Kabir Bedi Mediaset Play Diletta Leotta e Can Yaman, incontro segreto e fuga in camera – FOTO

Tuttavia, in molti hanno notato la posa dei due amanti: mentre l’attore turco sembra guardare altrove, la giornalista catanese sembra quasi in posa. NON PERDERTI > > > Diletta Leotta sarà protagonista ...

Can Yaman sarà Sandokan: cosa ne pensa Kabir Bedi

Can Yaman interpreterà Sandokan e intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Kabir Bedi ha commentato il suo successore. Ecco le sue parole.

