Caso Suarez | la ministra De Micheli | «Non ho commesso alcun reato»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ladei Trasporti, Paola De, ha rilasciatoe dichiarazioni in diretta a Radio Capital. E’ tornata suldell’esame falso di. “Non ho. Mi dispiace di essere stata coinvolta, non ho fatto niente di più e niente di meno che cercare di capire come si poteva completare una richiesta di cittadinanza fatta online. Quo ha parlato di poteri forti, ma io sono amica di Fabio Paratici da quando sono bambina e poi sono anche juventina. Sono stata unache è sempre rimasta con la schiena dritta davanti a tutti i poteri forti, mi è dispiaciuto leggere certe banalità. L'articolo ilNapolista.