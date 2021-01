Roma, Dzeko ha perso i gradi: il nuovo capitano è Pellegrini (Di lunedì 25 gennaio 2021) La decisione è presa: Lorenzo Pellegrini sarà il nuovo capitano della Roma. Vestirà lui la fascia da qui al termine della stagione In attesa di conoscere gli sviluppi del caso Dzeko, la Roma con tutta probabilità avrà un nuovo capitano da qui sino al termine della stagione. A segnalarlo è Corriere dello Sport sottolineando che sarà Lorenzo Pellegrini ad ereditare la fascia dal centravanti bosniaco anche nel caso in cui dovesse rimanere in giallorosso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) La decisione è presa: Lorenzosarà ildella. Vestirà lui la fascia da qui al termine della stagione In attesa di conoscere gli sviluppi del caso, lacon tutta probabilità avrà unda qui sino al termine della stagione. A segnalarlo è Corriere dello Sport sottolineando che sarà Lorenzoad ereditare la fascia dal centravanti bosniaco anche nel caso in cui dovesse rimanere in giallorosso. Leggi su Calcionews24.com

