"Votate il più infame". Maria Giovanna Maglie a valanga: Travaglio travolto | Guarda (Di domenica 24 gennaio 2021) "Votate il titolo più infame". Maria Giovanna Maglie dritta al sodo, come suo solito, e senza troppi giri di parole. Su Twitter la giornalista più sovranista d'Italia mostra ai followers due prime pagine, rispettivamente quella del Fatto quotidiano e della Stampa, colpevoli a suo dire (l'accusa è implicita) di mistificare la realtà per condizionare il giudizio degli elettori. "Destra e Iv rivogliono la prescrizione", scrive il Fatto riferendosi alla riforma della giustizia di Alfonso Bonafede, che giovedì riferendo in aula potrebbe innescare la detonazione e far cadere il governo. Dall'altra, quello della Stampa: "Se si va alle urne salta il recovery". Insomma, non si scappa: vietato dissentire dal governo, altrimenti c'è la crisi e - orrore - si rischia di chiamare gli italiani al voto ...

