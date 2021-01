Rivisto il piano vaccinale dopo i ritardi delle consegne. Conte: 'Sì ad azioni legali' (Di domenica 24 gennaio 2021) 'Tagli inaccettabili, siamo pronti ad azioni legali'. Il premier attacca l'azienda farmaceutica Pfizer per i ritardi sulle consegne. L'Italia rischia di avere anche un 60% di dosi in meno dal vaccino ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 24 gennaio 2021) 'Tagli inaccettabili, siamo pronti ad'. Il premier attacca l'azienda farmaceutica Pfizer per isulle. L'Italia rischia di avere anche un 60% di dosi in meno dal vaccino ...

Dal canto suo, il governo, con il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, ha convocato le regioni assieme a Speranza e Arcuri per aggiornare il piano vaccini presentato dal ministro della Sa ...

È allerta in tutto il mondo per la circolazione delle varianti del virus SarsCoV2 e la brutta notizia, annunciata nei giorni scorsi dal primo ministro ...

