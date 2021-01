Maurizio Costanzo rivela di aver fatto il vaccino anti-Covid, polemiche sui social: “Perché ha saltato la fila?” (Di domenica 24 gennaio 2021) Maurizio Costanzo ha fatto il vaccino anti-Covid: polemiche sui social Il giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo ha fatto il vaccino anti-Covid: lo ha rivelato lui stesso nel corso di un’intervista alla trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora andata in onda nella giornata di venerdì 22 gennaio. La notizia ha subito scatenato diverse polemiche sui social dal momento che le vaccinazioni al momento sono riservate solamente al personale sanitario e agli ospiti delle Rsa. “Ho fatto il vaccino 8 giorni fa, al Campus Biomedico di Roma, ai primi di febbraio farò il ... Leggi su tpi (Di domenica 24 gennaio 2021)hailsuiIl giornalista e conduttore tvhail: lo hato lui stesso nel corso di un’intervista alla trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora andata in onda nella giornata di venerdì 22 gennaio. La notizia ha subito scatenato diversesuidal momento che le vaccinazioni al momento sono riservate solamente al personale sanitario e agli ospiti delle Rsa. “Hoil8 giorni fa, al Campus Biomedico di Roma, ai primi di febbraio farò il ...

