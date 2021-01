LIVE Sci di fondo, Staffette Lahti in DIRETTA: al primo cambio cinque squadre appaiate (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.52 Niskanen si trova a sei secondi da Johaug, fanno fatica tutte le altre: Diggins accusa 17 secondi, Nepryaeva 19. 9.50 Grande segmento sin qua da parte di Kerttu Niskanen che tiene nel mirino la fuori categoria Therese Johaug. 9.48 Ai 7,5 km sempre la Norvegia a condurre le operazioni con 1.6 secondi di vantaggio sulla Finlandia I e 3.8 sulla Russia I. Fa più fatica Jessie Diggins. 9.46 Germania, Finlandia II e Canada accusano oltre 30 secondi dalla testa. 9.45 Arriva a doppia velocità Therese Johaug che prova subito a fare la differenza. Jessie Diggins riesce momentaneamente a rimanere agganciata. 9.43 Siamo al primo cambio con Finlandia, Svezia, Norvegia, Stati Uniti e Russia attaccate. Adesso entrano in scena le più forti: Natalia Nepryaeva (Russia), Jessie Diggins ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.52 Niskanen si trova a sei secondi da Johaug, fanno fatica tutte le altre: Diggins accusa 17 secondi, Nepryaeva 19. 9.50 Grande segmento sin qua da parte di Kerttu Niskanen che tiene nel mirino la fuori categoria Therese Johaug. 9.48 Ai 7,5 km sempre la Norvegia a condurre le operazioni con 1.6 secondi di vantaggio sulla Finlandia I e 3.8 sulla Russia I. Fa più fatica Jessie Diggins. 9.46 Germania, Finlandia II e Canada accusano oltre 30 secondi dalla testa. 9.45 Arriva a doppia velocità Therese Johaug che prova subito a fare la differenza. Jessie Diggins riesce momentaneamente a rimanere agganciata. 9.43 Siamo alcon Finlandia, Svezia, Norvegia, Stati Uniti e Russia attaccate. Adesso entrano in scena le più forti: Natalia Nepryaeva (Russia), Jessie Diggins ...

