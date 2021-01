Juve - Bologna 1 - 0 diretta live | doppio intervento decisivo di Szczesny

juventusfc : KICK-OFF | ?? | Comincia #JuveBologna L'obiettivo è solo uno. Forza, ragazzi ?? #FinoAllaFine LIVE MATCH ??… - juventusfc : E’ arrivato Mister @Pirlo_Official. Le sue parole LIVE anche su @JuventusTv ? - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Con noi c'è Moreno #Torricelli ?? On demand, qui ?? - napoliforever89 : Che culo che sta avendo la juve mamma mia,vince ma il bologna ha creato molte palle goal e il portiere dei ladri st… - nina_ju_ : Dopo ogni cross della Juve in area, sviene un giocatore del Bologna. Così. Boom. A terra. Pazzesco! Controllate se… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Bologna

Sky Sport

Prosegue la Serie A con gli incontri della diciannovesima. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche ...Diretta Juventus Bologna streaming video tv oggi 24 gennaio: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A, 19^ giornata.