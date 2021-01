Gol Arthur Juventus Bologna 1-0: prima rete del brasiliano -VIDEO- (Di domenica 24 gennaio 2021) GOL – La Juventus sfida in casa il Bologna. Bianconeri reduci da una bella vittoria, in Supercoppa italiana contro il Napoli, che ha riportato entusiasmo dopo la batosta di Milano. Pirlo continua col suo 4-4-2 atipico. In porta confermato Szczesny. A comporre la linea difensiva sono Cuadrado, Bonucci, Chiellini (ancora titolare) e Danilo a sinistra. A centrocampo spazio agli uomini migliori: Arthur-Bentancur con McKennie sulla trequarti.Spazio anche per Bernardeschi che agirà a sinistra, quasi a tutta fascia. Mentre in attacco a sorpresa ancora fuori Morata e dentro Kulusevski seconda punta di fianco a Cristiano Ronaldo. Recuperati Demiral e De Ligt che vanno in panchina. Juventus Bologna formazioni ufficiali Ecco le formazioni ufficiali del lunch match. Leggi anche: Juventus ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 24 gennaio 2021) GOL – Lasfida in casa il. Bianconeri reduci da una bella vittoria, in Supercoppa italiana contro il Napoli, che ha riportato entusiasmo dopo la batosta di Milano. Pirlo continua col suo 4-4-2 atipico. In porta confermato Szczesny. A comporre la linea difensiva sono Cuadrado, Bonucci, Chiellini (ancora titolare) e Danilo a sinistra. A centrocampo spazio agli uomini migliori:-Bentancur con McKennie sulla trequarti.Spazio anche per Bernardeschi che agirà a sinistra, quasi a tutta fascia. Mentre in attacco a sorpresa ancora fuori Morata e dentro Kulusevski seconda punta di fianco a Cristiano Ronaldo. Recuperati Demiral e De Ligt che vanno in panchina.formazioni ufficiali Ecco le formazioni ufficiali del lunch match. Leggi anche:...

GazzettinoL : 15'GOL DELLA JUVE ARTHUR CALCIA DA FUORI, LA DEVIAZIONE DECISIVA DI SCHOUTEN CHE SPIAZZA SKORUPSKI 1-0 - eu_sentenza : Ho preso gol al fantacalcio da Arthur e mi sento come l'illustre amico di @DonatoEuropa quando si rammaricava di av… - Lore2261984 : RT @OptaPaolo: 1 - #Arthur ha realizzato il suo primo gol con la maglia della Juventus alla 19ª presenza e con il quinto tiro totale con i… - ColombiManzi : #JuveBologna Molto felice per il gol di #ARTHUR Spero possa essere una bella iniezione di fiducia per lui - enzono16 : RT @OptaPaolo: 1 - #Arthur ha realizzato il suo primo gol con la maglia della Juventus alla 19ª presenza e con il quinto tiro totale con i… -