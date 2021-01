“Al GF Vip c’è il famoso…”. Andrea Zelletta, la stoccata epica di Eva Henger. Lui non sa ancora nulla, ma fuori non si parla di altro (Di venerdì 22 gennaio 2021) Andrea Zelletta continua a resistere nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ e in molti lo danno ormai come candidato a raggiungere la finalissima del reality show, in programma a fine febbraio. Nelle ultime ore è però circolata una voce nei suoi confronti, riguardante la troppa vicinanza con Giulia Salemi. Questo rapporto bellissimo instaurato tra i due gieffini pare stia dando un po’ fastidio a Pierpaolo Pretelli, che avrebbe manifestato una certa gelosia. E chissà se ci sarà un confronto su questo. All’inizio della sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, il modello originario di Taranto è stato più volte criticato, in particolare da Franceska Pepe, la vulcanica gieffina eliminata prematuramente dal programma. Adesso contro di lui si è scagliata Eva Henger, che ha rilasciato un’intervista a ‘White Radio’. La donna non ha fatto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021)continua a resistere nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ e in molti lo danno ormai come candidato a raggiungere la finalissima del reality show, in programma a fine febbraio. Nelle ultime ore è però circolata una voce nei suoi confronti, riguardante la troppa vicinanza con Giulia Salemi. Questo rapporto bellissimo instaurato tra i due gieffini pare stia dando un po’ fastidio a Pierpaolo Pretelli, che avrebbe manifestato una certa gelosia. E chissà se ci sarà un confronto su questo. All’inizio della sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, il modello originario di Taranto è stato più volte criticato, in particolare da Franceska Pepe, la vulcanica gieffina eliminata prematuramente dal programma. Adesso contro di lui si è scagliata Eva, che ha rilasciato un’intervista a ‘White Radio’. La donna non ha fatto ...

FZiu97 : @gennyfortunato Certo, e ti do ragione. È chiaro che noi comuni mortali siamo un po’ più bistrattati, anche perché… - Lexie94224236 : Il palinsesto non è ancora cambiato, comunque. Il 26 febbraio dice che c'è ancora il gf vip... #tzvip - Sabrina_supp : Non è fottutamente giusto che i vip possono viaggiare liberamente e poi c’è la mia migliore amica che non può venir… - 45acpjoe : @lauraferraro44 @AQVILAROMANA @lucapetrux @Ilmionome_nss1 @prokofiev91 @Luca92347104 @diclelidia @Monicalefede… - Andrea__Monster : @c_ilari1 Ma bisogna anche considerare che il GF VIP in 4 edizioni non è MAI stato vinto da qualcuno che lo 'meritasse' davvero -

