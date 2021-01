Papà firma le dimissioni dall'ospedale per paura del Covid: morto in casa pochi giorno dopo a 27 anni (Di giovedì 21 gennaio 2021) Temeva di poter contrarre il e ha firmato le dimissioni dall'ospedale ma poco dopo è morto in casa. David Warner, 27 anni, di Guildford, Surrey, era andato in ospedale lamentando forti dolori al petto. Leggi su leggo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Temeva di poter contrarre il e hato lema pocoin. David Warner, 27, di Guildford, Surrey, era andato inlamentando forti dolori al petto.

infoitsalute : Papà firma le dimissioni dall'ospedale per paura del Covid: morto in casa pochi giorno dopo a 27 anni - AlexSgro11 : @Coccimari Io non sono più un ragazzino. E mi ricordo che quando andavo a scuola, fin dalle elementari, quando ai m… - GioSca63 : @soniabetz1 Un altro grande passaggio è stato quello, riferito alla presunta colpa di Conte per il ritardo nella fo… - GioSca63 : @matteosalvinimi Com'è quella del papà che firma un contratto con il fornitore, questo non gli consegna la merce, e… - squopellediluna : credo di aver capito il perchè son fatta così male, son cresciuta con : firma di un genitore o di chi ne fa le veci… -

Ultime Notizie dalla rete : Papà firma Ucciso dal virus e derubato in ospedale: «Mio padre vittima anche degli sciacalli» Corriere della Sera