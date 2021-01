Lombardia in zona rossa, attesa per la sentenza del Tar: il punto (Di giovedì 21 gennaio 2021) È fissata alle 12 l’udienza del Tar del Lazio sul ricorso presentato dalla Regione Lombardia per annullare l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza del 16 gennaio che applica al territorio le restrizioni da zona rossa, il Dpcm del 14 gennaio nella parte in cui definisce i criteri per la classificazione e il decreto ministeriale del 30 aprile sui criteri dell’attività di monitoraggio. Un ricorso che, se accettato, potrebbe fare scuola: sotto accusa, infatti, ci sono gli stessi fattori che portano alla classificazione cromatica di tutte le Regioni d’Italia. La decisione del giudice monocratico – stando a quanto riporta il Corriere della Sera – è attesa in serata: nel testo depositato, la Regione chiede “una valutazione cautelare immediata” e “l’abbreviazione dei termini processuali nella misura massima ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 21 gennaio 2021) È fissata alle 12 l’udienza del Tar del Lazio sul ricorso presentato dalla Regioneper annullare l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza del 16 gennaio che applica al territorio le restrizioni da, il Dpcm del 14 gennaio nella parte in cui definisce i criteri per la classificazione e il decreto ministeriale del 30 aprile sui criteri dell’attività di monitoraggio. Un ricorso che, se accettato, potrebbe fare scuola: sotto accusa, infatti, ci sono gli stessi fattori che portano alla classificazione cromatica di tutte le Regioni d’Italia. La decisione del giudice monocratico – stando a quanto riporta il Corriere della Sera – èin serata: nel testo depositato, la Regione chiede “una valutazione cautelare immediata” e “l’abbreviazione dei termini processuali nella misura massima ...

