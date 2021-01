India, misteriosa epidemia colpisce un villaggio: 30 persone ricoverate (Di giovedì 21 gennaio 2021) misteriosa epidemia in un villaggio Indiano: 30 persone ricoverate con sintomi, quali epilessia, febbre, vertigini, convulsioni e vomito, al momento di origine ignota Negli Stati Uniti il numero delle persone decedute a causa dell’epidemia di coronavirus ha superato quello degli americani, militari e civili, morti durante la Seconda Guerra mondiale. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, infatti, i L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di giovedì 21 gennaio 2021)in unno: 30con sintomi, quali epilessia, febbre, vertigini, convulsioni e vomito, al momento di origine ignota Negli Stati Uniti il numero delledecedute a causa dell’di coronavirus ha superato quello degli americani, militari e civili, morti durante la Seconda Guerra mondiale. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, infatti, i L'articolo Curiosauro.

Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: E sempre in India è scoppiata un'altra misteriosa epidemia - funzilogik : RT @IlPrimatoN: E sempre in India è scoppiata un'altra misteriosa epidemia - IvoAyrton : RT @IlPrimatoN: E sempre in India è scoppiata un'altra misteriosa epidemia - IlPrimatoN : E sempre in India è scoppiata un'altra misteriosa epidemia - zazoomblog : Epidemia in India malattia misteriosa fa decine di contagi - #Epidemia #India #malattia #misteriosa -