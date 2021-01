Il tweet di Ted Cruz sul ripristino degli accordi sul clima: «Biden preferisce Parigi a Pittsburgh» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Secondo il principio del tweet di Ted Cruz, la pace di Versailles avrebbe dovuto riguardare soltanto i sobborghi di Parigi, così come il trattato di Maastricht avrebbe dovuto regolamentare l’accesso in Europa esclusivamente della cittadina olandese. Il tweet del senatore, baluardo del trumpismo anche dopo l’abbandono della Casa Bianca da parte di Donald Trump, suona davvero come surreale, anche se queste parole non sono nuove nella sua propaganda da America First: «Rientrando negli accordi di Parigi – ha scritto Ted Cruz -, il Presidente Biden dimostra che è molto più interessato al modo di vedere le cose dei cittadini di Parigi rispetto a quello dei cittadini di Pittsburgh. Questo accordo farà poco per influenzare il ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Secondo il principio deldi Ted, la pace di Versailles avrebbe dovuto riguardare soltanto i sobborghi di, così come il trattato di Maastricht avrebbe dovuto regolamentare l’accesso in Europa esclusivamente della cittadina olandese. Ildel senatore, baluardo del trumpismo anche dopo l’abbandono della Casa Bianca da parte di Donald Trump, suona davvero come surreale, anche se queste parole non sono nuove nella sua propaganda da America First: «Rientrando neglidi– ha scritto Ted-, il Presidentedimostra che è molto più interessato al modo di vedere le cose dei cittadini dirispetto a quello dei cittadini di. Questo accordo farà poco per influenzare il ...

Twitter ha bloccato l'account dell'ambasciata cinese degli Stati Uniti per un post che difendeva le politiche di Pechino nello Xinjiang, che secondo la piattaforma social violava le sue politiche cont ...

