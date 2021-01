Francesco Fredella “Vaccino per una ripresa economica”/ “Italia punta su AstraZeneca”

(Di giovedì 21 gennaio 2021)ha detto la sua sulanti-covid, necessario per la, ricordando come l'punti su

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Fredella

Il Sussidiario.net

Il collega giornalista Francesco Fredella è stato in collegamento con il programma di Rai Uno, Storie Italiane: le sue parole sul vaccino ...Finite le ferie, Barbara d’Urso (che ieri ha criticato Pierpaolo Pretelli) è dunque di nuovo in onda con tutte le sue trasmissioni. Barbara d’Urso di nuovo in onda con Pomeriggio 5, Domenica Live e Li ...