Beauty sostenibile | occhio agli ingredienti

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Si chiama ROELMI HPC è non è un nuovo marchio di clean beauty, ma con i prodotti di bellezza che fanno bene al pianeta c’entra un bel po’. Si tratta di una azienda italiana, tutta votata alla chimica green per la cosmesi, che ha già vinto diversi premi per la bontà delle sue intuizioni. Nel quartier generale in provincia di Varese mette a punto degli ingredienti attivi e funzionali, ma soprattutto sempre rispettosi del pianeta, grazie alla circolarità dei processi produttivi.