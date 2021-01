Tennis | Novak Djokovic | “Le mie buone intenzioni sono state fraintese Mi hanno negato di fare la quarantena a Melbourne”

giornaleradiofm : Tennis: Australia; quarantena atleti, Djokovic 'frainteso': (ANSA) - ROMA, 20 GEN - Novak Djokovic ha pubblicato su… - OA_Sport : Tennis: Novak Djokovic, ecco la lunga lettera all'Australia in cui spiega molte vicende relative ad Australian Open… - sportface2016 : #Tennis #AustralianOpen Novak #Djokovic chiarisce la situazione in merito alla lettera inviata #Tiley - TennisWorldit : Sorpresa per Novak Djokovic, due tifosi giocano a tennis davanti al suo hotel - Filo2385Filippo : RT @paoloangeloRF: Woodbridge: 'Novak Djokovic ha commesso un grave errore inviando quella lettera' - -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Novak

L'Arena

After stirring controversy over his lengthy quarantine demands in the Australia Open 2021, World No.1 Novak Djokovic on Wednesday issued ... The Serbian star had made headlines after he asked Tennis ...The issue of preferential treatment being afforded to the tennis elite refuses to go away with more players hitting out at Australian Open organisers after CEO Craig Tiley offered justification for ...