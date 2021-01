‘San Pio’, cala lievemente numero ricoverati per Covid: 4 persone decedute (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Notizie in chiaroscuro dal bollettino giornaliero dell’Ospedale ‘San Pio’. Se il numero delle persone ricoverate per Covid passa da 53 a 52, con una lievissima flessione quindi, si registrano purtroppo 4 vittime. Tre di queste residenti in provincia di Benevento. Di seguito il bollettino completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Notizie in chiaroscuro dal bollettino giornaliero dell’Ospedale. Se ildellericoverate perpassa da 53 a 52, con una lievissima flessione quindi, si registrano purtroppo 4 vittime. Tre di queste residenti in provincia di Benevento. Di seguito il bollettino completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Lella67811668 : @liliaragnar @Fschiaffino1 Tranquilla Adry all 'America ci pensa la Cina e le catastrofe in arrivo????????San Pio in… - prontinfermieri : Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, Concorso per Infermieri – Scad. 18 Febbraio 2021 - vincenzocappai : RT @giobandnere: San Pio da Pietralcina,prega Nostro Signore,di benedire e proteggere sempre il successore di Pietro,il nostro amato Papa B… - Pio_Monte : San Giovanni Battista di Franceso De Mura. #piomonte #arte #quadreria - sanpioxpolis : VITALITY SAN PIO X IN PARTITA -

Ultime Notizie dalla rete : ‘San Pio’ «Entro la fine del 2004 si aprirà l'ospedale Padre Pio» SanBartolomeo.info :: sanbartolomeani nel mondo