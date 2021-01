Juventus-Napoli, Petagna: “Gara decisa da episodi, Insigne è il nostro leader” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “La partita è stata decisa da alcuni episodi. Noi abbiamo avuto una grande chance con Lozano. Siamo dispiaciuti, anche se abbiamo dato tutto: è stata una Gara difficile perché la Juve è una squadra forte. Il rigore sbagliato da Insigne? Dispiace perché lui è napoletano, è il nostro leader e sono sicuro che ci farà vincere le prossime partite”. Lo ha detto Andrea Petagna dopo la vittoria della Juventus nella Supercoppa italiana contro il Napoli. “Quando abbiamo perso abbiamo sempre dimostrato di essere forti – prosegue l’attaccante ai microfoni di Rai Uno – mentre oggi siamo un po’ mancati dal punto di vista del gioco. Forse ci è mancata cattiveria, ma non dobbiamo demoralizzarci. Dobbiamo credere in noi stessi e seguire il ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) “La partita è statada alcuni. Noi abbiamo avuto una grande chance con Lozano. Siamo dispiaciuti, anche se abbiamo dato tutto: è stata unadifficile perché la Juve è una squadra forte. Il rigore sbagliato da? Dispiace perché lui è napoletano, è ile sono sicuro che ci farà vincere le prossime partite”. Lo ha detto Andreadopo la vittoria dellanella Supercoppa italiana contro il. “Quando abbiamo perso abbiamo sempre dimostrato di essere forti – prosegue l’attaccante ai microfoni di Rai Uno – mentre oggi siamo un po’ mancati dal punto di vista del gioco. Forse ci è mancata cattiveria, ma non dobbiamo demoralizzarci. Dobbiamo credere in noi stessi e seguire il ...

