Il Paradiso delle Signore, anticipazioni giovedì 21 gennaio: Clelia in dolce attesa (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata di giovedì 21 gennaio 2021: Gabriella racconterà a Laura di essersi baciata con Salvatore. Allo stesso tempo Clelia rivelerà a Luciano di essere incinta. Scopriamo nei dettagli i colpi di scena che andranno a caratterizzare i nuovi episodi della soap opera targata RaiUno. Il Paradiso delle Signore 21 gennaio 2021: Gabriella racconterà a Laura di aver baciato Salvatore Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di giovedì 21 gennaio 2021, rivelano che al magazzino di Vittorio ci sarà molto entusiasmo per la squadra ciclistica. La foto di gruppo segnerà ...

