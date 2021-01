Il piano di Azzolina: corsi di recupero per gli apprendimenti persi a causa della DaD, tamponi a scuola e supporto psicologico (Di martedì 19 gennaio 2021) La Ministra Azzolina punta sui ristori formativi e sul recupero dei gap perduti durante la Dad. Ma non solo: la titolare di Viale Trastevere vuole rafforzare il supporto psicologico per gli studenti e favorire la corsi preferenziale per i tamponi rapidi a scuola per docenti e studenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 gennaio 2021) La Ministrapunta sui ristori formativi e suldei gap perduti durante la Dad. Ma non solo: la titolare di Viale Trastevere vuole rafforzare ilper gli studenti e favorire lapreferenziale per irapidi aper docenti e studenti. L'articolo .

