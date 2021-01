Riapertura scuole, Ricciardi avverte: “Pericolosa la circolazione di tante persone in luoghi chiusi” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l'emergenza coronavirus e docente di Igiene all'università Cattolica, oggi ad 'Agorà' su Rai3, ha ribadito due concetti chiave: lockdown per un mese su tutto il territorio nazionale e il ruolo "pericoloso" che gioca la Riapertura della scuola in presenza in termini di contagi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 gennaio 2021) Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l'emergenza coronavirus e docente di Igiene all'università Cattolica, oggi ad 'Agorà' su Rai3, ha ribadito due concetti chiave: lockdown per un mese su tutto il territorio nazionale e il ruolo "pericoloso" che gioca ladella scuola in presenza in termini di contagi. L'articolo .

mante : Ho la vaga sensazione che questa volta le petizioni e le proteste di migliaia di studenti a favore della DAD non fi… - eziomauro : Riapertura scuole, il Cts: 'Garantire didattica in presenza in tutti i cicli' - Open_gol : «Ho paura che in estate i cittadini non vogliano più vaccinarsi confortati dai dati in calo», aggiunge - antlan1 : RT @barbarajerkov: @lucianoghelfi quindi riapertura scuole e chiusura della ztl. dev'essere una strategia alternativa per allentare la pres… - interrisnews : Tutte le riaperture scolastiche #Regione per Regione ?? -