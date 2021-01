Ciclamino appassito | rimedi efficaci per farlo rifiorire!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Ilè una pianta tipicamente invernale, la sua fioritura inizia con l’autunno e prosegue per tutto l’inverno. Per queste sue particolari caratteristiche è una delle piante più gettonate da regalare, nei periodi freddi. Ne abbiamo anche noi una in casa ma sembra che non stia proprio al top delle sue energie? Nessun problema vediamo comeare ad un appassimento precoce di questa pianta. La giusta temperatura Essendo una pianta invernale, ilmal sopporta le alte temperature. Se vediamo che i fiori e le foglie cominciano ad appassire, con ogni probabilità l’abbiamo collocata in posto troppo caldo. Spostiamola e posizioniamola in una stanza dove la temperatura non superi i 15°, una veranda è il posto ideale. In pochissimi giorni si riprenderà.: mai ai raggi ...