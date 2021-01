“Non è possibile!”. Lutto nel sport, ha perso la vita per un bruttissimo incidente. E pensare che solo qualche ora prima la sua soddisfazione più grande (Di domenica 17 gennaio 2021) Una brutta, bruttissima notizia ha sconvolto il mondo dello sport internazionale. Tutto è iniziato con una grande soddisfazione, ma la gioia è durata poco sul K2 dopo l’impresa di una cordata nepalese che oggi per la prima volta durante la stagione invernale ha raggiunto la vetta della seconda montagna del mondo. L’alpinista spagnolo Sergi Mingote è morto a causa di una caduta mentre stava scalando la montagna del Pakistan. Lo scalatore è precipitato mentre stava scendendo dal campo 1 e al campo base. A diffondere la notizia, poi condivisa anche sulla pagina social di Mingote, è stato proprio Chhang Dawa Sherpa, capospedizione del team nepalese che ha raggiunto la vetta. “Durante la discesa da C1 al Campo Base, è caduto improvvisamente al Campo Base Avanzato – ha scritto Sherpa”.



Poi ha scritto: “lo spagnolo Alex ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) Una brutta, bruttissima notizia ha sconvolto il mondo dellointernazionale. Tutto è iniziato con una, ma la gioia è durata poco sul K2 dopo l’impresa di una cordata nepalese che oggi per lavolta durante la stagione invernale ha raggiunto la vetta della seconda montagna del mondo. L’alpinista spagnolo Sergi Mingote è morto a causa di una caduta mentre stava scalando la montagna del Pakistan. Lo scalatore è precipitato mentre stava scendendo dal campo 1 e al campo base. A diffondere la notizia, poi condivisa anche sulla pagina social di Mingote, è stato proprio Chhang Dawa Sherpa, capospedizione del team nepalese che ha raggiunto la vetta. “Durante la discesa da C1 al Campo Base, è caduto improvvisamente al Campo Base Avanzato – ha scritto Sherpa”.Poi ha scritto: “lo spagnolo Alex ...

SkyTG24 : Fonti di Palazzo Chigi hanno spiegato che è possibile farlo perché il Dpcm di gennaio non specifica il divieto degl… - borghi_claudio : Ma quanti di quelli che dicono sempre andiamonellepiazzehhh siamomilionihhh hanno fatto UN tweet contro il governo… - AnnalisaChirico : Zingaretti, anziché citare i morti in modo a dir poco strumentale, dovrebbe spiegare com’è possibile che un partito… - Massimo98684639 : @CarloCalenda Ma ha assunto il social media manager di Salvini? Avete lo stesso metodo di comunicazione. Lamentele,… - samcro0501 : @YVNGJXFFXRY Si parla di Ariza come possibile aggiunta dal mercato dei buy-out ma mi sembra pochino. Serve un lungo… -

Ultime Notizie dalla rete : Non possibile Crisi di governo, l offerta del centrodestra: elezioni non per forza, possibile esecutivo con noi Il Messaggero Coronavirus a Brescia, non si ferma il contagio: sabato 320 casi, tre morti

L’assessore alla sanità Moratti telefona ai sindaci per la vaccinazione di massa; La responsabile salute della Loggia Albini: «Giusto farla in fretta, qui ci sono due polivalenti» ...

Crisi di governo, cosa può succedere: Conte ter al 40%, solo il 10% all'ipotesi nuovo premier

Crisi di governo, ecco la possibile evoluzione con le quattro ipotesi sul tavolo. CONTE TER 40% Il premier supera il test della fiducia in aula Gli osservatori assegnano un 40% ...

L’assessore alla sanità Moratti telefona ai sindaci per la vaccinazione di massa; La responsabile salute della Loggia Albini: «Giusto farla in fretta, qui ci sono due polivalenti» ...Crisi di governo, ecco la possibile evoluzione con le quattro ipotesi sul tavolo. CONTE TER 40% Il premier supera il test della fiducia in aula Gli osservatori assegnano un 40% ...