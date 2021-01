Chiara Ferragni e Fedez, il figlio Leone appare nei video di Dua Lipa: il motivo è dolcissimo (Di domenica 17 gennaio 2021) Nelle ultime ore sui profili di Dua Lipa è apparso un video con il piccolo Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Il motivo è dolcissimo e ha sorpreso positivamente gli ammiratori. Leone è già una piccola celebrità e tutti i suoi momenti, le giornate in cui ogni volta apprende qualcosa di nuovo, sono condivise con i milioni di followers. Le stories mostrano il bambino mentre guarda un filmato e la riconosce. «È l’amica di mamma». La cantante e l’imprenditrice digitale si conoscono e si sentono di tanto in tanto. Il video I Ferragnez hanno condiviso sui social una storia in cui si nota proprio Leone che riconosce Dua Lipa in tv. Il video ha fatto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 17 gennaio 2021) Nelle ultime ore sui profili di Duaè apparso uncon il piccolo, ildi. Ile ha sorpreso positivamente gli ammiratori.è già una piccola celebrità e tutti i suoi momenti, le giornate in cui ogni volta apprende qualcosa di nuovo, sono condivise con i milioni di followers. Le stories mostrano il bambino mentre guarda un filmato e la riconosce. «È l’amica di mamma». La cantante e l’imprenditrice digitale si conoscono e si sentono di tanto in tanto. IlI Ferragnez hanno condiviso sui social una storia in cui si nota proprioche riconosce Duain tv. Ilha fatto ...

