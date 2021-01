Covid sintomi, l’ultima scoperta dall’Italia: “Attenti a queste lesioni” (Di sabato 16 gennaio 2021) Una dottoressa siciliana ha compiuto una rilevazione importante nell’ambito del discorso Covid sintomi. Cosa ha scoperto. Nel novero del delicato argomento Covid sintomi, alcuni esperti medici hanno individuato un effetto particolare che la malattia capita in chi ha la sfortuna di ammalarsi. A parlarne è una odontoiatra di Trapani, la dottoressa Stefania Morici, le cui L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 16 gennaio 2021) Una dottoressa siciliana ha compiuto una rilevazione importante nell’ambito del discorso. Cosa ha scoperto. Nel novero del delicato argomento, alcuni esperti medici hanno individuato un effetto particolare che la malattia capita in chi ha la sfortuna di ammalarsi. A parlarne è una odontoiatra di Trapani, la dottoressa Stefania Morici, le cui L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : #Covid-19 La società scientifica Sis 118, associare la vitamina D alla terapia ai primi sintomi #ANSA - millacico7 : @HuffPostItalia Per i precedenti commenti basati sicuramente su grandi conoscenze; il COVID ha affinità per i recet… - kind_ness4 : Adesso anche mio padre ha i sintomi, quindi su una famiglia di 5 persone 3 hanno sintomi influenzali. La prossima s… - alessandro1846 : Covid: la società scientifica Sis 118, associare vitamina D alla terapia a primi sintomi - Medicina -… - andreaborsoi1 : RT @GustavoMichele6: Long Covid: avere sintomi tutti i giorni, da quasi un anno, e non essere creduti | Euronews -