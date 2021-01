UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 15 gennaio 2021 (Di giovedì 14 gennaio 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 15 gennaio 2021: Serena (Miriam Candurro) lotta con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) per il pagamento del riscatto di Filippo (Michelangelo Tommaso). Lara Martinelli (Chiara Conti) sembra guadagnare punti agli occhi di Ferri. Momento drammatico per Filippo, il quale si rende sempre più conto che la situazione è sulla via del precipizio. Clara (Imma Pirone) appare sempre più disillusa riguardo al suo rapporto con Alberto (Maurizio Aiello), il quale sta per prendere una decisione di cui potrebbe pentirsi… Certo ormai che il rapporto con Sarti sia vicino al capolinea, Cerruti si giocherà il tutto per tutto! Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 14 gennaio 2021)di Unalin onda15: Serena (Miriam Candurro) lotta con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) per il pagamento del riscatto di Filippo (Michelangelo Tommaso). Lara Martinelli (Chiara Conti) sembra guadagnare punti agli occhi di Ferri. Momento drammatico per Filippo, il quale si rende sempre più conto che la situazione è sulla via del precipizio. Clara (Imma Pirone) appare sempre più disillusa riguardo al suo rapporto con Alberto (Maurizio Aiello), il quale sta per prendere una decisione di cui potrebbe pentirsi… Certo ormai che il rapporto con Sarti sia vicino al capolinea, Cerruti si giocherà il tutto per tutto! Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando ...

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni La #trama di #domani, #15gennaio - zazoomblog : Non sembra lui qui era giovanissimo oggi è l’attore della soap Un posto al sole: l’avete riconosciuto? - #sembra… - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un posto al sole: anticipazioni oggi 14 gennaio - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 14 gennaio 2021 - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Tutti in ansia per loro, cosa succederà? -