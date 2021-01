Operai Meb gettano tute di lavoro dopo tavolo al Mise: “Non siamo più del gruppo Fontana” (VIDEO) (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – “Da oggi non siamo più Operai del gruppo Fontana, l’abbiamo capito questo, Ok?” così Gennaro Verdoliva, Rsu dello stabilimento Meridbulloni di Castellammare di Stabia, annuncia dal megafono l’esito negativo del tavolo al Mise, appena concluso, con la sottosegretaria alla Sviluppo, Alessandra Todde e i vertici dell’azienda brianzola. “Non voglio fare pubblicità – chiarisce – ma se mi seguite tutti quanti, dobbiamo gettare questo giubbotto”. Un gesto seguito tra gli applausi degli Operai metalmeccanici in presidio all’esterno della fabbrica del Corso De Gasperi. Finisce così il primo confronto al ministero, tra le istituzioni italiane e l’azienda dell’imprenditore Fontana, sulla vertenza ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – “Da oggi nonpiùdel, l’abbiamo capito questo, Ok?” così Gennaro Verdoliva, Rsu dello stabilimento Meridbulloni di Castellammare di Stabia, annuncia dal megafono l’esito negativo delal, appena concluso, con la sottosegretaria alla Sviluppo, Alessandra Todde e i vertici dell’azienda brianzola. “Non voglio fare pubblicità – chiarisce – ma se mi seguite tutti quanti, dobbiamo gettare questo giubbotto”. Un gesto seguito tra gli applausi deglimetalmeccanici in presidio all’esterno della fabbrica del Corso De Gasperi. Finisce così il primo confronto al ministero, tra le istituzioni italiane e l’azienda dell’imprenditore, sulla vertenza ...

