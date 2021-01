Alanui | il cardigan da 2mila euro che fa gola alle fashioniste

Ultime Notizie dalla rete : Alanui cardigan

Grazia

L'idea Alanui di un cardigan controcorrente, contro la moda usa e getta e la logica delle collezioni, ha riscontrato parecchio successo. Gregoraci, Nargi e ...Non solo Chiara, ma anche Valentina Ferragni si è distinta nel corso dell'anno appena passato per il suo stile unico e originale: l'influencer ha schierato per tutto il 2020 una serie di accessori pre ...