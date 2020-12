Cosa si può fare a Capodanno in zona gialla? Cenoni e ristoranti aperti dopo Dpcm del 4 dicembre? (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Premier Giuseppe Conte ha firmato un nuovo Dpcm che ha valenza dal 4 dicembre. Numerose le limitazioni per le festività, che tanto hanno fatto discutere in questi giorni. Resta l’obiettivo di limitare gli incontri ed evitare una terza ondata che sarebbe fatale, coincidendo con le prime somministrazioni di vaccino. Cosa si può fare a Capodanno? Sono concessi i Cenoni con la famiglia? Per quanto riguarda gli spostamenti il giorno di Capodanno non sarà possibile spostarsi fuori dal proprio Comune, così come a Natale. Diversa la situazione dal 21 dicembre al 6 gennaio quando sarà vietato spostarsi fra le regioni, anche quelle in zona gialla e ovviamente in quelle arancioni e rosse. Il Presidente del Consiglio ha ... Leggi su sportface (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Premier Giuseppe Conte ha firmato un nuovoche ha valenza dal 4. Numerose le limitazioni per le festività, che tanto hanno fatto discutere in questi giorni. Resta l’obiettivo di limitare gli incontri ed evitare una terza ondata che sarebbe fatale, coincidendo con le prime somministrazioni di vaccino.si può? Sono concessi icon la famiglia? Per quanto riguarda gli spostamenti il giorno dinon sarà possibile spostarsi fuori dal proprio Comune, così come a Natale. Diversa la situazione dal 21al 6 gennaio quando sarà vietato spostarsi fra le regioni, anche quelle ine ovviamente in quelle arancioni e rosse. Il Presidente del Consiglio ha ...

