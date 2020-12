Coronavirus: leggero calo dei ricoveri, ma ancora quattro decessi in provincia di Novara (Di domenica 6 dicembre 2020) Foto di repertorio leggero calo dei ricoveri tra l'ospedale di Novara e quello di Borgomanero, ma si registrano ancora quattro decessi in provincia. L'ospedale Maggiore ha comunicato che sono 152 i ... Leggi su novaratoday (Di domenica 6 dicembre 2020) Foto di repertoriodeitra l'ospedale die quello di Borgomanero, ma si registranoin. L'ospedale Maggiore ha comunicato che sono 152 i ...

NovaraToday : Coronavirus: leggero calo dei ricoveri, ma ancora quattro decessi in provincia di Novara - infoitinterno : Coronavirus, leggero calo: a Catania 551 nuovi positivi - LiveSicilia : Coronavirus, leggero calo: a Catania 551 nuovi positivi - ellellevercillo : Oggi in Calabria ci sono stati 7 morti, 358 guariti e 335 nuovi casi positivi al Coronavirus su 2.769 persone sotto… - fabprati76 : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus in Piemonte, continua a rallentare la curva epidemica: 57 decessi e 1.568 contagi. Leggero aumento delle tera… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus leggero Coronavirus: leggero calo dei ricoveri, ma ancora quattro decessi in provincia di Novara NovaraToday Romania domenica al voto in mezzo alla pandemia

(ANSA) - BUCAREST, 05 DIC - Oltre diciotto milioni di elettori romeni, nel rispetto di severe misure anti-Covid, si recano domenica alle urne per il rinnovo del parlamento, una consultazione che vede ...

Salute, è stato un 2020 di emergenza per visite ed esami diagnostici

Salute, è stato un 2020 di emergenza per visite ed esami diagnostici. I dati del rapporto Pit Salute di Cittadinanzattiva. Nel 34.4% dei casi i cittadini segnalano la difficoltà ...

(ANSA) - BUCAREST, 05 DIC - Oltre diciotto milioni di elettori romeni, nel rispetto di severe misure anti-Covid, si recano domenica alle urne per il rinnovo del parlamento, una consultazione che vede ...Salute, è stato un 2020 di emergenza per visite ed esami diagnostici. I dati del rapporto Pit Salute di Cittadinanzattiva. Nel 34.4% dei casi i cittadini segnalano la difficoltà ...