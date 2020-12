Coronavirus, non calano i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Ancora troppi decessi. Campania e Toscana da rossa a arancione (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sono 24.099 (23.225 ieri) i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. calano rispetto a ieri, anche se lievemente, i decessi: 814 contro i 993 di ieri. Cifre che portano a 58.852 il numero complessivo dei morti da inizio pandemia. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Sono 757.702 le persone attualmente positive al Coronavirus: 2.280 meno di ieri. In sensibile aumento oggi il numero dei dimessi/guariti: oggi sono 25.576, ieri erano 23.474. Sono 31.200 (-572 rispetto a ieri) le persone ricoverate con sintomi Covid-19 negli ospedali italiani. nelle ultime 24 ore sono stati registrati 21.741 tamponi, 13988 meno di ieri. Con questi ultimi tamponi registrati oggi sale a 22.767.130 il numero ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sono 24.099 (23.225 ieri) icasi di Covid-19 registrati in Italia24 ore.rispetto a ieri, anche se lievemente, i: 814 contro i 993 di ieri. Cifre che portano a 58.852 il numero complessivo dei morti da inizio pandemia. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Sono 757.702 le persone attualmente positive al: 2.280 meno di ieri. In sensibile aumento oggi il numero dei dimessi/guariti: oggi sono 25.576, ieri erano 23.474. Sono 31.200 (-572 rispetto a ieri) le persone ricoverate con sintomi Covid-19 negli ospedali italiani.24 ore sono stati registrati 21.741 tamponi, 13988 meno di ieri. Con questi ultimi tamponi registrati oggi sale a 22.767.130 il numero ...

fanpage : “Non pensiamo di avere risolto il problema. A Milano negli ultimi due giorni i numeri non sono stati bellissimi', l… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: appuntamento in #direttafacebook alle 14:45 per fare il punto della situazione. Non mancate.… - PagellaPolitica : A quasi tre mesi dalla loro riapertura, non sappiamo ancora quanti sono i contagi registrati nelle #scuole e sui da… - dukana2 : RT @dukana2: Disastro #Covid19 #Basilicata perché non hanno chiuso impianti petroliferi #Eni #Shell #Total ed #Fca ??158 nuovi contagi??con… - LoredaconLory : RT @ZioGnagno: Non ci sto capendo più un cazzo. #COVID19 #coronavirus #Dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus non Ippolito: "Chi ha avuto il coronavirus non deve vaccinarsi" L'HuffPost Covid, nuovo antivirale può bloccare la trasmissione del virus in 24 ore

Un nuovo studio proveniente dagli Stati Uniti sembra aver trovato un nuovo farmaco che sarebbe in grado di bloccare il contagio del coronavirus nell'uomo. Pubblicato dai ...

Dal 6 dicembre otto regioni cambieranno colore

E la provincia autonoma di Bolzano: lo ha deciso il governo sulla base degli ultimi dati settimanali sull'epidemia da coronavirus ...

Un nuovo studio proveniente dagli Stati Uniti sembra aver trovato un nuovo farmaco che sarebbe in grado di bloccare il contagio del coronavirus nell'uomo. Pubblicato dai ...E la provincia autonoma di Bolzano: lo ha deciso il governo sulla base degli ultimi dati settimanali sull'epidemia da coronavirus ...