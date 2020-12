Latina, vaccino COVID-19: assegnati fondi alle ASL per i super congelatori, al Goretti 32mila euro (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Regione Lazio ha stanziato i fondi destinati alle ASL per l’acquisto dei super congelatori necessari per la conservazione del nuovo vaccino per il COVID-19. Di questi 32mila euro saranno destinati all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. vaccino COVID-19: assegnati 32mila euro al Goretti di Latina «Emergenza COVID-19, la Regione Lazio si attiva in maniera celere per l’acquisto dei super congelatori per lo stoccaggio dei nuovi vaccini. Con la Deliberazione 922, infatti, la Regione Lazio ha assegnato i fondi necessari ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Regione Lazio ha stanziato idestinatiASL per l’acquisto deinecessari per la conservazione del nuovoper il-19. Di questisaranno destinati all’ospedale Santa Mariadi-19:aldi«Emergenza-19, la Regione Lazio si attiva in maniera celere per l’acquisto deiper lo stoccaggio dei nuovi vaccini. Con la Deliberazione 922, infatti, la Regione Lazio ha assegnato inecessari ...

