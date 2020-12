Ascoli-Pescara (venerdì 4 dicembre, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 3 dicembre 2020) Anticipo della decima giornata di Serie B di scena allo stadio Del Duca di Ascoli dove la squadra del neotecnico Delio Rossi affronterà il nuovo Pescara di Breda. Per i marchigiani è stato un inizio difficile con soli 5 sconfitte in 8 gare e 1 sola vittoria. Una squadra vittima di tanti problemi interni e InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 3 dicembre 2020) Anticipo della decima giornata di Serie B di scena allo stadio Del Duca didove la squadra del neotecnico Delio Rossi affronterà il nuovodi Breda. Per i marchigiani è stato un inizio difficile con soli 5 sconfitte in 8 gare e 1 sola vittoria. Una squadra vittima di tanti problemi interni e InfoBetting: Scommesse Sportive e

PescaraCalcio : La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Roberto Breda che già a pa… - tuttopescara1 : Ascoli, Delio Rossi: 'Contro il Pescara non sarà la partita della vita' - infobetting : Ascoli-Pescara (venerdì 4 dicembre, ore 21): formazioni, quote, pronostici - Calciodiretta24 : Calcio in tv: Ascoli – Pescara apre la 10° giornata di Serie B - Fantacalciok : Calcio in tv: Ascoli – Pescara apre la 10° giornata di Serie B -