Coronavirus: al via Cdm, su tavolo nuove misure (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - E' iniziato, con poco più di un'ora di ritardo, il Consiglio dei ministri chiamato a definire le nuove misure anti-Covid. I capisaldi del nuovo Dpcm sono stati definiti ieri, nel corso della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza finito a tarda notte. Le misure per le festività "non sarebbero in discussione", assicura una fonte di governo a dispetto delle tensioni che hanno animato per l'intera giornata la maggioranza. Dunque stop agli spostamenti tra Regioni, anche in area gialla, dal 21 dicembre, divieto di raggiungere le seconde case, chiusura degli impianti sciistici, stop alle crociere e coprifuoco confermato alle 22 anche nei giorni della vigilia di Natale e Capodanno. Tra le poche concessioni, dovrebbero figurare ristoranti e bar aperti anche nei giorni ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - E' iniziato, con poco più di un'ora di ritardo, il Consiglio dei ministri chiamato a definire leanti-Covid. I capisaldi del nuovo Dpcm sono stati definiti ieri, nel corso della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza finito a tarda notte. Leper le festività "non sarebbero in discussione", assicura una fonte di governo a dispetto delle tensioni che hanno animato per l'intera giornata la maggioranza. Dunque stop agli spostamenti tra Regioni, anche in area gialla, dal 21 dicembre, divieto di raggiungere le seconde case, chiusura degli impianti sciistici, stop alle crociere e coprifuoco confermato alle 22 anche nei giorni della vigilia di Natale e Capodanno. Tra le poche concessioni, dovrebbero figurare ristoranti e bar aperti anche nei giorni ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via Coronavirus, Turchia: ok al vaccino cinese, al via vaccinazioni dall'11 dicembre Rai News Saldi invernali, le date e le regole nel Lazio

Saldi al via il 12 gennaio e possibilita’ per i commercianti di fare vendite promozionali estesa anche ai 30 giorni precedenti questa data. E’ questo l’orientamento della Regione Lazio a seguito dell’ ...

Calcio dilettante – La Sicilia torna “zona gialla”: ipotesi e prospettive sull’eventuale ripresa delle attività

PALERMO – La Sicilia è tornata ad essere “zona gialla” da circa una settimana. Ciò ha infatti determinato un parziale alleggerimento delle restrizioni nei vari settori che contraddistinguono ...

