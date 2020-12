Le negano il congedo parentale perché lesbica: Ats di Milano condannata per omofobia (Di martedì 1 dicembre 2020) Ha negato il congedo parentale a una donna, sua dipendente che era appena diventata madre, solo perché lesbica. Così l’Agenzia di tutela della salute (Ats) di Milano è stata condannata per omofobia dal Tribunale del capoluogo lombardo, una sentenza che crea un precedente e apre la strada ai congedi parentali per le coppie gay. La storia risale al marzo 2020, quando la dipendente dell’Azienda milanese era diventata mamma grazie all’inseminazione artificiale avvenuta in Spagna insieme alla compagna e aveva così chiesto il congedo parentale che spetta a qualsiasi altra coppia di genitori per accudire il bambino. Di fronte al diniego dell’azienda, la donna si è vista costretta chiedere un mese di aspettativa non retribuita, così ha deciso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Ha negato ila una donna, sua dipendente che era appena diventata madre, solo. Così l’Agenzia di tutela della salute (Ats) diè stataperdal Tribunale del capoluogo lombardo, una sentenza che crea un precedente e apre la strada ai congedi parentali per le coppie gay. La storia risale al marzo 2020, quando la dipendente dell’Azienda milanese era diventata mamma grazie all’inseminazione artificiale avvenuta in Spagna insieme alla compagna e aveva così chiesto ilche spetta a qualsiasi altra coppia di genitori per accudire il bambino. Di fronte al diniego dell’azienda, la donna si è vista costretta chiedere un mese di aspettativa non retribuita, così ha deciso ...

clikservernet : Le negano il congedo parentale perché lesbica: Ats di Milano condannata per omofobia - Quinta00876879 : RT @fattoquotidiano: Le negano il congedo parentale perché lesbica: Ats di Milano condannata per omofobia - shiwasekitai : RT @fattoquotidiano: Le negano il congedo parentale perché lesbica: Ats di Milano condannata per omofobia - Matxetero : Le negano il congedo parentale perché lesbica: Ats di Milano condannata per omofobia - Il Fatto Quotidiano - Noovyis : (Le negano il congedo parentale perché lesbica: Ats di Milano condannata per omofobia) Playhitmusic - -