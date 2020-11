Ristori quater, il governo approva il decreto: in arrivo altri 8 miliardi di aiuti. Dal rinvio delle tasse al bonus per i precari, tutte le misure (Di lunedì 30 novembre 2020) Maxi-moratoria fiscale, con tutte le scadenze di qui a fine anno rinviate a primavera per imprese e partite Iva in difficoltà, con attenzione in particolare ad alberghi e ristoranti. E una nuova tranche di aiuti ai lavoratori precari, dagli stagionali del turismo a quelli dello sport, altre risorse per gli straordinari della polizia impegnata a fare rispettare le norme anti-Covid e un fondo ad hoc per aiutare il settore delle fiere e dei congressi, fermo in sostanza dall’inizio della pandemia. È arrivato nella notte il via libera del Consiglio dei ministri al decreto Ristori quater, che aggiunge altri 8 miliardi alle compensazioni per le le attività chiuse per contenere la seconda ondata dell’epidemia. E cambia il calendario del fisco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Maxi-moratoria fiscale, conle scadenze di qui a fine anno rinviate a primavera per imprese e partite Iva in difficoltà, con attenzione in particolare ad alberghi e ristoranti. E una nuova tranche diai lavoratori, dagli stagionali del turismo a quelli dello sport, altre risorse per gli straordinari della polizia impegnata a fare rispettare le norme anti-Covid e un fondo ad hoc per aiutare il settorefiere e dei congressi, fermo in sostanza dall’inizio della pandemia. È arrivato nella notte il via libera del Consiglio dei ministri al, che aggiungealle compensazioni per le le attività chiuse per contenere la seconda ondata dell’epidemia. E cambia il calendario del fisco ...

