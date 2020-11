Ciro Grillo e l’accusa di violenza di gruppo aggravata dall’uso di sostanze alcoliche (Di lunedì 30 novembre 2020) Ciro Grillo, il figlio ventenne di Beppe Grillo, e tre suoi amici sono formalmente indagati per violenza sessuale in concorso. La Stampa riporta la ricostruzione dell’accusa agli atti. La ragazza sarebbe stata costretta a bere e a subire atti sessuali: La ricostruzione di quella notte, fatta dall’accusa, adesso è agli atti. «I quattro costringevano e comunque inducevano X, abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica e psichica dovuta all’alcol, a subire e compiere atti sessuali…». «Entravano e uscivano dalla stanza ridendo tra loro e ostruendo il passaggio a Y, quando, divincolatasi, la ragazza tentava di allontanarsi, consentendo in tal modo a Corsiglia di raggiungerla nuovamente, di afferrarla e spingerla nel box doccia del bagno, dove la costringeva a subire un ulteriore ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020), il figlio ventenne di Beppe, e tre suoi amici sono formalmente indagati persessuale in concorso. La Stampa riporta la ricostruzione delagli atti. La ragazza sarebbe stata costretta a bere e a subire atti sessuali: La ricostruzione di quella notte, fatta dal, adesso è agli atti. «I quattro costringevano e comunque inducevano X, abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica e psichica dovuta all’alcol, a subire e compiere atti sessuali…». «Entravano e uscivano dalla stanza ridendo tra loro e ostruendo il passaggio a Y, quando, divincolatasi, la ragazza tentava di allontanarsi, consentendo in tal modo a Corsiglia di raggiungerla nuovamente, di afferrarla e spingerla nel box doccia del bagno, dove la costringeva a subire un ulteriore ...

