Genoa-Parma (30 novembre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 29 novembre 2020) Momento particolarmente delicato per il Genoa, che gioca a Marassi la quarta partita delle ultime cinque disputate dopo il derby di coppa Italia vinto contro la Sampdoria e ha bisogno di punti per rivitalizzare una classifica assolutamente anemica. Nemmeno il Parma ha una situazione di classifica tranquilla, conseguenza di un digiuno da vittorie in campionato InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 29 novembre 2020) Momento particolarmente delicato per il, che gioca a Marassi la quarta partita delle ultime cinque disputate dopo il derby di coppa Italia vinto contro la Sampdoria e ha bisogno di punti per rivitalizzare una classifica assolutamente anemica. Nemmeno ilha una situazione di classifica tranquilla, conseguenza di un digiuno da vittorie in campionato InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Genoa-Parma (30 novembre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - aia_rimini : Designazione nel Campionato Lega Serie A per il nostro Tarcisio Villa, impegnato al Luigi Ferraris per il monday ni… - pignafisherman : RT @_Marc999: Ci sono TRE momenti chiave in cui l’#Inter cambia marcia e risultato dopo l’uscita di #Eriksen: 1. Contro il Genoa con l’in… - _Marc999 : Ci sono TRE momenti chiave in cui l’#Inter cambia marcia e risultato dopo l’uscita di #Eriksen: 1. Contro il Geno… - infoitsport : Le probabili formazioni di Genoa-Parma: Brunetta pronto per la sua grande occasione -