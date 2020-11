Festeggiamenti di Capodanno sulle navi da crociera | ecco come si aggirano i decreti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 novembre 2020) Idinon conoscono, o quasi. Mentre le regole da rispettare durante le festività si fanno via via più stringenti, c’è un escluso speciale che non teme divieti: le crociere. Non sono stati infatti presi provvedimenti volti a limitare la movida all’interno delledae, così, si è pensato bene di approfittare della falla. Negli ultimi giorni sono moltissime le offerte messe a disposizione dalle compagnie e basta una semplice ricerca su Google per prenotare i propri ‘partyganti’. Dal canto loro i funzionari delle diverse compagnie fanno sapere che effettueranno tutti i controlli del caso ma le perplessità circa le festeganti non sono mancate. I modi per aggirare i, dunque, ci sono, ...