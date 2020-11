Calendario Scolastico, Cirio: Lezioni in Presenza Verranno Recuperate in Primavera (Di sabato 28 novembre 2020) Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, spiega come Verranno recuperati i giorni di didattica in Presenza a seguito della scelta di proseguire con la DaD fino alle festività natalizie. “Mi sono già confrontato con il direttore dell’Ufficio Scolastico regionale e già da lunedì lavoreremo insieme per rimodulare il Calendario Scolastico dell’anno in corso e recuperare Leggi su youreduaction (Di sabato 28 novembre 2020) Alberto, presidente della Regione Piemonte, spiega comerecuperati i giorni di didattica ina seguito della scelta di proseguire con la DaD fino alle festività natalizie. “Mi sono già confrontato con il direttore dell’Ufficioregionale e già da lunedì lavoreremo insieme per rimodulare ildell’anno in corso e recuperare

rossosantena : Covid-19. Scuola. Il presidente Alberto Cirio: “Riaprire in sicurezza per non richiudere fra un mese. Cambieremo il… - orizzontescuola : Piemonte, Cirio annuncia: “Rimoduleremo il calendario scolastico, in primavera recupereremo giorni persi” - Migna66 : @Rodja_7 @creuscher Una volta ANCHE IL SABATO ERA SCOLASTICO! Nessun genitore, ai tempi in cui ero scolaro/studente… - an_paci : RT @IsaInghirami: Insegnare in dad significa lavorare a pieno regime. E non c'è alcun bisogno di allungare il calendario scolastico. #scu… - IsaInghirami : Insegnare in dad significa lavorare a pieno regime. E non c'è alcun bisogno di allungare il calendario scolastico.… -