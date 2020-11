Commissario Sanità Calabria, salta anche il nome di Agostino Miozzo (Di venerdì 27 novembre 2020) Sembrava finalmente trovare un epilogo l’odissea del Commissario alla Sanità in Calabria e invece, anche stavolta, fumata nera. Svanisce infatti l’ipotesi di Agostino Miozzo, il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, già braccio destro di Guido Bertolaso negli anni in cui era alla guida della Protezione civile, con una solida esperienza nelle emergenze, aveva posto tre condizioni all’esecutivo per poter essere messo in grado di lavorare. Condizioni considerate troppo vincolanti da Palazzo Chigi. “Come vede Agostino Miozzo prossimo Commissario della Sanità in Calabria? Il Commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, ospite di Agorà su Rai 3 non risponde, ma si ... Leggi su tpi (Di venerdì 27 novembre 2020) Sembrava finalmente trovare un epilogo l’odissea delallaine invece,stavolta, fumata nera. Svanisce infatti l’ipotesi di, il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, già braccio destro di Guido Bertolaso negli anni in cui era alla guida della Protezione civile, con una solida esperienza nelle emergenze, aveva posto tre condizioni all’esecutivo per poter essere messo in grado di lavorare. Condizioni considerate troppo vincolanti da Palazzo Chigi. “Come vedeprossimodellain? Ilstraordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, ospite di Agorà su Rai 3 non risponde, ma si ...

matteosalvinimi : #Salvini: Sulla Calabria il Governo dovrebbe darsi una mossa, sta facendo una figura imbarazzante. La domanda è: ma… - matteosalvinimi : Salta il quarto “commissario” per la Sanità della #Calabria in pochi giorni. Roba da matti, un governo così incompe… - matteosalvinimi : #Salvini: Dopo tre settimane il governo non ha ancora trovato un commissario per la Sanità in #Calabria. Ma vi pare… - OregonAntonio : Anche Miozzo rinuncia alla carica di Commissario alla Sanità calabrese; a questo punto, la vicenda sta sconfinando… - peppesava : RT @Ragusanews: Calabria, salta anche la candidatura di Miozzo a commissario della sanità -

