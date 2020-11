Amici 20 | anticipazioni sabato 28 novembre | un cantante eliminato

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 27 novembre 2020) Secondo le indiscrezioni riportate da ‘IlVicolodellenews.it’, ieri pomeriggio è stata registrata la terza puntata di ‘20’ che noi vedremo, come di consuetudine, nel primo pomeriggio dialle ore 14:10 su Canale 5. Oltre a Leonardo, messo in sfida dalla coach Arisa contro Gregory, ci sarà qualche altro allievo a gareggiare per poter confermare la propria permanenza nella scuola? La risposta sembrerebbe essere di sì. Le riprese iniziano con la sfida tra Leonardo Lamacchia e Gregory. Questa gara è stata fortemente voluta da Arisa, perché trova nel cantautore pugliese un atteggiamento altezzoso. Tra i due duellanti la spunta l’aspiranteche fa parte della squadra di Rudy Zerbi. Maglia e banco ripresi per Leonardo che può tornare al proprio posto. Non succede la stessa cosa alsalentino Giulio ...