‘Uomini e donne’, l’ex tronista Marco Cartasegna ancora al centro della bufera e questa volta c’entra la scomparsa di Diego Maradona (Video) (Di giovedì 26 novembre 2020) Ieri tutto il mondo è stato scosso dalla notizia inaspettata della morte di Diego Armando Maradona, e se il web si è immediatamente riempito di messaggi di solidarietà e commozione per la perdita di un simile campione, al tempo stesso ci sono state anche voci fuori dal coro e una di queste è quella dell’ex tronista Marco Cartasegna, che ha espresso la propria opinione sul suo profilo Instagram, suscitando le polemiche da parte degli utenti del web. Ecco quali sono state le parole che hanno generato clamore: Sembra che sia morto Maradona, andando oltre il far finta che me ne freghi qualcosa… mi dispiace perché è morta una persona, ma non me ne frega niente, ho trovato la risposta ad una domanda che mi facevo da anni: quanto il corpo umano possa ... Leggi su isaechia (Di giovedì 26 novembre 2020) Ieri tutto il mondo è stato scosso dalla notizia inaspettatamorte diArmando, e se il web si è immediatamente riempito di messaggi di solidarietà e commozione per la perdita di un simile campione, al tempo stesso ci sono state anche voci fuori dal coro e una di queste è quella del, che ha espresso la propria opinione sul suo profilo Instagram, suscitando le polemiche da parte degli utenti del web. Ecco quali sono state le parole che hanno generato clamore: Sembra che sia morto, andando oltre il far finta che me ne freghi qualcosa… mi dispiace perché è morta una persona, ma non me ne frega niente, ho trovato la risposta ad una domanda che mi facevo da anni: quanto il corpo umano possa ...

CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - NicolaPorro : Gli uomini non sono potenziali stupratori. E dove sono le femministe, quando il violento è islamico o quando i bers… - CardRavasi : “Servono molte donne ridenti e potenti che parlino alle bambine e molti uomini educati fin da piccoli a rispettarle… - stellamarina76 : @egos23 In genere per tutte le posizioni ai vertici si dimenticano che ci sarebbero anche donne e ... migliori degli uomini, aggiungerei - elenaruggeri2 : RT @NicolaPorro: Gli uomini non sono potenziali stupratori. E dove sono le femministe, quando il violento è islamico o quando i bersagli de… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini donne’ Tumori, in Italia mortalità in calo grazie a ricerca Affaritaliani.it