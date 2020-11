Monster Hunter | The Movie | ecco i contenuti scaricabili per Iceborne

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 26 novembre 2020) L’imminente film dinon sembra esattamente l’adattamento più fedele della serie di videogiochi, incentrato su un soldato dell’esercito americano interpretato da Milla Jovovich, ma questo non impedisce a Capcom di impegnarsi in un certo tipo di promozione. Il contenuto scaricabile basato sul film arriverà suWorld:il mese prossimo. Nel nuovo contenuto sarà possibile andare a caccia di Black Diablos e Greater Rathalos, due mostri presenti nel film, e saranno disponibili speciali oggetti bonus. Tra le aggiunte, vi è anche una skin basata sul personaggio di Milla Jovovich, il Capitano Artemis: The #(@) crossover comes to ...