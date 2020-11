Il Corriere pubblica su Facebook la notizia dell’operazione di Maradona, dopo la sua morte (Di giovedì 26 novembre 2020) Stato del mondo dell’informazione, capitolo secondo. Già ieri sera vi abbiamo mostrato un effetto collaterale del settimanale cartaceo che si occupa di stretta attualità (uscendo, invece, dal campo dell’approfondimento), ricordando come l’ultima copertina di Sportweek in cui si parlava della Terza vita di Maradona fosse stata drammaticamente superata dagli eventi, in meno di cinque giorni. Ma lì stavamo parlando di un cartaceo, oggi parliamo di quello che succede sull’online e di come l’articolo Corriere su Maradona poteva essere evitato. LEGGI ANCHE > L’ultima copertina di Sportweek e la terza vita di Maradona Articolo Corriere su Maradona, cosa è successo Ma cosa è successo al Corriere della Sera? Tra le 21 e le 22 di ieri sera – come riportato anche da Paolo ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 26 novembre 2020) Stato del mondo dell’informazione, capitolo secondo. Già ieri sera vi abbiamo mostrato un effetto collaterale del settimanale cartaceo che si occupa di stretta attualità (uscendo, invece, dal campo dell’approfondimento), ricordando come l’ultima copertina di Sportweek in cui si parlava della Terza vita difosse stata drammaticamente superata dagli eventi, in meno di cinque giorni. Ma lì stavamo parlando di un cartaceo, oggi parliamo di quello che succede sull’online e di come l’articolosupoteva essere evitato. LEGGI ANCHE > L’ultima copertina di Sportweek e la terza vita diArticolosu, cosa è successo Ma cosa è successo aldella Sera? Tra le 21 e le 22 di ieri sera – come riportato anche da Paolo ...

carlo_bravi : RT @marioadinolfi: Su tutti i giornali oggi leggo paginate sulla violenza sulle donne. Corriere della Sera fa addirittura 2 pagine sulla “p… - PdFEmiliaRomagn : RT @marioadinolfi: Su tutti i giornali oggi leggo paginate sulla violenza sulle donne. Corriere della Sera fa addirittura 2 pagine sulla “p… - carla_stefanini : RT @marioadinolfi: Su tutti i giornali oggi leggo paginate sulla violenza sulle donne. Corriere della Sera fa addirittura 2 pagine sulla “p… - StefanoDiGenov3 : @profAlphaZero @Corriere C'è Mediaset per quella roba. Le donne sono in guerra, la guerra per la parità e la televi… - della_popolo : RT @marioadinolfi: Su tutti i giornali oggi leggo paginate sulla violenza sulle donne. Corriere della Sera fa addirittura 2 pagine sulla “p… -

Ultime Notizie dalla rete : Corriere pubblica Dati commerciali, le regole Ue per l’utilizzo sicuro Corriere della Sera Festival Nuova Consonanza, nel labirinto della musica (ma in streaming)

Scoprire nuova musica perdendosi nel labirinto. Lasciarsi sorprendere. E poi uscirne. Portandosi dietro emozioni e suggestioni sonore del nostro presente. Da venerdì apre le porte il labirinto ...

Covid, il virus muta? Ecco cosa dicono le ultime ricerche. Analisi su 150 mila genomi

Tutte le domande sul cambiamento che il Sars-CoV-2 ha avuto da quando è arrivato in Europa. Una mutazione può favorirne la trasmissione ...

Scoprire nuova musica perdendosi nel labirinto. Lasciarsi sorprendere. E poi uscirne. Portandosi dietro emozioni e suggestioni sonore del nostro presente. Da venerdì apre le porte il labirinto ...Tutte le domande sul cambiamento che il Sars-CoV-2 ha avuto da quando è arrivato in Europa. Una mutazione può favorirne la trasmissione ...