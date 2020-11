Ecco l’intesa a favore della tabacchicoltura italiana (Di giovedì 26 novembre 2020) Philip Morris Italia, affiliata italiana del gruppo Philip Morris International, ha rinnovato oggi con il ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali gli impegni nei confronti della filiera agricola del tabacco italiano. L’accordo prevede una conferma di tutti gli impegni sottoscritti nel Verbale del 2019: dall’acquisto della materia prima fino alla promozione di programmi di sostenibilità sociale e ambientale per tutti i coltivatori coinvolti, che questi ultimi si impegnano a implementare nell’ambito dei contratti sottoscritti con ONT Coldiretti. L’impegno dell’azienda proseguirà anche nel 2021, garantendo stabilità e prevedibilità a una filiera strategica per lo sviluppo del Paese che conta oggi oltre 50.000 addetti nelle fasi di coltivazione e trasformazione primaria. LE PAROLE DEL MINISTRO BELLANOVA “L’accordo con ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 novembre 2020) Philip Morris Italia, affiliatadel gruppo Philip Morris International, ha rinnovato oggi con il ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali gli impegni nei confrontifiliera agricola del tabacco italiano. L’accordo prevede una conferma di tutti gli impegni sottoscritti nel Verbale del 2019: dall’acquistomateria prima fino alla promozione di programmi di sostenibilità sociale e ambientale per tutti i coltivatori coinvolti, che questi ultimi si impegnano a implementare nell’ambito dei contratti sottoscritti con ONT Coldiretti. L’impegno dell’azienda proseguirà anche nel 2021, garantendo stabilità e prevedibilità a una filiera strategica per lo sviluppo del Paese che conta oggi oltre 50.000 addetti nelle fasi di coltivazione e trasformazione primaria. LE PAROLE DEL MINISTRO BELLANOVA “L’accordo con ...

